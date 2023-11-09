Европейский отопительный сезон стартовал с рекордным запасом газа

В странах Европы стартовал отопительный сезон, и данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) на 9 ноября указывают на превышение отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) над закачкой в текущей осени. Уровень заполненности ПХГ достиг 99,61%, превышая среднюю марку за последние пять лет на 9,84%.
Общий объем газа в хранилищах составляет 109,82 млрд куб. м, представляя собой исторический максимум для запасов газа в Евросоюзе. Отбор газа 7 ноября составил 44 млн куб. м, при этом закачка была всего 27 млн куб. м, с минимальным уменьшением запасов на 0,02%.
Текущая неделя в Центральной и Западной Европе сопровождается ухудшением погоды, что вызывает повышенный спрос на отопление. Важно отметить, что доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в Евросоюзе в ноябре выросла до 29%.
Поступления сжиженного природного газа (СПГ) из терминалов в газотранспортную систему Европы также увеличились в ноябре. На данный момент мощности регазификации и закачки СПГ в трубопроводы загружены на 64% от максимального уровня. Средняя цена закупки газа в ноябре в Европе составляет $515.
Общий объем газа в хранилищах составляет 109,82 млрд куб. м, представляя собой исторический максимум для запасов газа в Евросоюзе. Отбор газа 7 ноября составил 44 млн куб. м, при этом закачка была всего 27 млн куб. м, с минимальным уменьшением запасов на 0,02%.
Текущая неделя в Центральной и Западной Европе сопровождается ухудшением погоды, что вызывает повышенный спрос на отопление. Важно отметить, что доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в Евросоюзе в ноябре выросла до 29%.
Поступления сжиженного природного газа (СПГ) из терминалов в газотранспортную систему Европы также увеличились в ноябре. На данный момент мощности регазификации и закачки СПГ в трубопроводы загружены на 64% от максимального уровня. Средняя цена закупки газа в ноябре в Европе составляет $515.
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