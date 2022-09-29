Европейские страны готовятся к отключению мобильной связи - Reuters

В ближайшую зиму мобильные телефоны в Европе могут отключиться от телебашен, из-за нехватки электроэнергии.
Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает Reuters.
Агентство со ссылкой на четырех руководителей телекоммуникационных компаний сообщает, что сейчас в ряде европейских стран недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, что повышает вероятность перебоев в работе мобильных телефонов.
Страны Европейского союза, включая Францию, Швецию, Италию и Германию, пытаются обеспечить продолжение связи, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах сотовых антенн.
В Европе около полумиллиона телекоммуникационных башен, и большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы мобильных антенн.
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