Европейские страны готовятся к отключению мобильной связи - Reuters

16:31 29 сентября Киев, Украина

В ближайшую зиму мобильные телефоны в Европе могут отключиться от телебашен, из-за нехватки электроэнергии.



Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает Reuters.



Агентство со ссылкой на четырех руководителей телекоммуникационных компаний сообщает, что сейчас в ряде европейских стран недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, что повышает вероятность перебоев в работе мобильных телефонов.



Страны Европейского союза, включая Францию, Швецию, Италию и Германию, пытаются обеспечить продолжение связи, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах сотовых антенн.



В Европе около полумиллиона телекоммуникационных башен, и большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы мобильных антенн.