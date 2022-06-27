Европейские производители оборудования для фарминдустрии перестали поставлять запчасти в рф

Ряд европейских производителей оборудования для фарминдустрии, чья продукция не попадает под санкции, отказались от поставок в россию, в частности такое решение приняли немецкие компании Syntegon и GEA.
Из-за этого могут возникнуть проблемы с выпуском новых лекарств.
Эксперты утверждают, что российская фарминдустрия не готова к этой проблеме, в рф практически не производится современное оборудование для фарминдустрии, а госпрограмма "Фарма-2020" не подтолкнула собственное производство лекарств.
Из-за этого могут возникнуть проблемы с выпуском новых лекарств.
Эксперты утверждают, что российская фарминдустрия не готова к этой проблеме, в рф практически не производится современное оборудование для фарминдустрии, а госпрограмма "Фарма-2020" не подтолкнула собственное производство лекарств.
В ближайшее время у российских фармкомпаний могут начаться проблемы с техобслуживанием производственного оборудования. При этом без импортных компонентов оборудования, внедрять в производство новые лекарства будет весьма проблематично.
Надежды на разрешенный правительством рф параллельный импорт в этом вопросе нет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии