Европейская организация по ядерным исследованиям прекращает сотрудничество с беларусью и россией

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) решила полностью прекратить сотрудничество с беларусью и россией после истечения срока действия соглашений в 2024 году.
Такое решение принято в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину при содействии беларуси, сообщается на сайте организации.
Соглашения CERN о международном сотрудничестве обычно заключаются на пять лет и автоматически продлеваются на тот же период, если только одна сторона не направит другой стороне письменное уведомление о расторжении по крайней мере за шесть месяцев до даты продления.
Совет CERN заявил, что намерен прекратить действие соглашений о международном сотрудничестве с россией и беларусью по истечении срока их действия. Срок действия соглашения с беларусью истекает в июне 2024-го, с россией — в декабре того же года.
В марте CERN приостановила сотрудничество с россией.
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