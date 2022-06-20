Европейская организация по ядерным исследованиям прекращает сотрудничество с беларусью и россией

19:33 20 июня Киев, Украина

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) решила полностью прекратить сотрудничество с беларусью и россией после истечения срока действия соглашений в 2024 году.

Такое решение принято в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину при содействии беларуси, сообщается на сайте организации.

«CERN была создана после Второй мировой войны, чтобы объединить нации и людей для мирного занятия наукой. Государства-члены отметили, что основные ценности организации всегда основывались на трансграничном научном сотрудничестве как движущей силе мира, и подчеркнули, что агрессия одной страны против другой противоречит этим ценностям», — говорится в сообщении.

Соглашения CERN о международном сотрудничестве обычно заключаются на пять лет и автоматически продлеваются на тот же период, если только одна сторона не направит другой стороне письменное уведомление о расторжении по крайней мере за шесть месяцев до даты продления.

Совет CERN заявил, что намерен прекратить действие соглашений о международном сотрудничестве с россией и беларусью по истечении срока их действия. Срок действия соглашения с беларусью истекает в июне 2024-го, с россией — в декабре того же года.



В марте CERN приостановила сотрудничество с россией.