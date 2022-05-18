Европейская комиссия хочет как можно быстрее отказаться от русских энергоносителей

18:58 18 мая Киев, Украина

Еврокомиссия аккумулирует почти 300 миллиардов евро средства для ускоренного отказа от российских энергоносителей.

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поднимаем наши амбиции еще на один уровень, чтобы убедиться, что мы как можно быстрее станем независимыми от российского ископаемого топлива", – сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе, объявляя пакет, получивший название REPowerEU.

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Ожидается, что объявленный пакет поможет ЕС сэкономить больше энергии, ускорить отказ от ископаемого топлива и начать инвестиции в новом масштабе.



Фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия повышает цель ЕС по энергоэффективности к 2030 году с 9% до 13% и увеличивает цель по возобновляемой энергии ЕС с 40% до 45% к 2030 году.



Еврокомиссия предлагает ускорить процедуры получения разрешений для возобновляемых источников энергии и сопутствующей инфраструктуры, а также предлагает обязательную установку солнечных крыш для коммерческих и общественных зданий до 2025 года и новых жилых домов до 2029 года.