Европейская комиссия хочет как можно быстрее отказаться от русских энергоносителей

Еврокомиссия аккумулирует почти 300 миллиардов евро средства для ускоренного отказа от российских энергоносителей.
Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Почти три четверти поляков поддерживают полное эмбарго на энергоносители из РФ
Ожидается, что объявленный пакет поможет ЕС сэкономить больше энергии, ускорить отказ от ископаемого топлива и начать инвестиции в новом масштабе.
Фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия повышает цель ЕС по энергоэффективности к 2030 году с 9% до 13% и увеличивает цель по возобновляемой энергии ЕС с 40% до 45% к 2030 году.
Еврокомиссия предлагает ускорить процедуры получения разрешений для возобновляемых источников энергии и сопутствующей инфраструктуры, а также предлагает обязательную установку солнечных крыш для коммерческих и общественных зданий до 2025 года и новых жилых домов до 2029 года.
Ожидается, что объявленный пакет поможет ЕС сэкономить больше энергии, ускорить отказ от ископаемого топлива и начать инвестиции в новом масштабе.
Фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия повышает цель ЕС по энергоэффективности к 2030 году с 9% до 13% и увеличивает цель по возобновляемой энергии ЕС с 40% до 45% к 2030 году.
Еврокомиссия предлагает ускорить процедуры получения разрешений для возобновляемых источников энергии и сопутствующей инфраструктуры, а также предлагает обязательную установку солнечных крыш для коммерческих и общественных зданий до 2025 года и новых жилых домов до 2029 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии