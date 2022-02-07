Европейцы смогут посещать Португалию – подробности

Страны Евросоюза хотят открыть свои границы для туристов. Многие надеются на туристический сезон и подъем экономики. Одной из таких стран с понедельника может стать и Португалия.

Португалия со следующей недели открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны.

Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавируса в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тыс.человек, смогут осуществлять "все типы визитов в Португалию, включая несущественными поездками", то есть туристическими. Иностранцы смогут въехать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Ограничения сохранятся для Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Среди неевропейских стран въезд закрыт для граждан Бразилии, Индии и ЮАР.