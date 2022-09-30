Европе рекомендуется проводить более строгую оценку заявок россиян на визы - ЕК

18:42 30 сентября Киев, Украина

Европейским странам рекомендуется проводить более строгую оценку заявок россиян на туристические визы. Особенно это касается тех документов, которые поданы из третьих стран.

Об этом говорится в рекомендациях Еврокомиссии.



В ЕК называют следующие причины: новая эскалация войны, которую развязала россия, объявление мобилизации и связанный массововый отток россиян из страны.



Теперь государства-члены должны применять строгий подход к оценке обоснованности поездки. Это касается и граждан россии, которые бегут от мобилизации.



Долгосрочные и краткосрочные визы



Консульства государств-членов ЕС должны рассматривать заявление россиян на получение визы на длительное время в соответствии с национальными правилами для долгосрочных виз.



В отношении краткосрочных виз, консульства должны применять любые гуманитарные причины ограничивающим образом.



Подача заявлений россиянами



Заявления россиян на визу также будут рассматривать на предмет того, попадают ли они под категорию "гуманитарных".



Консульствам государств-членов следует внимательно рассматривать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов россии. Такие дела следует направлять в консульство по месту жительства в российской федерации.



Строгий контроль на границах



Государства-члены ЕС также должны поручить своим консульствам и пограничникам проводить повышенный контроль и применять строгий подход к пересмотру виз, уже выданных гражданам рф.



Визовый кодекс предусматривает, что само наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону, отмечает Еврокомиссия.



ЕК также призывает государства-члены ЕС усилить проверки безопасности на внешних границах. Также они должны скоординировать свои действия, чтобы избежать того, что гражданин рф, которому отказали во въезде на одной границе, приняли на другой.