Европе придется "строить новую архитектуру безопасности" - Макрон

17:38 09 ноября Киев, Украина





Отмечается, что в ходе выступления французский лидер назвал основные вызовы, с которыми может столкнуться его страна из-за военной агрессии рф, развязанной в Украине. Европе необходимо создать новую систему безопасности после окончания войны в Украине, а также усилить контроль над вооружением. Об этом 9 ноября заявил президент Франции Эммануэль Макрон , представляя новую оборонную стратегию, сообщает TF1.Отмечается, что в ходе выступления французский лидер назвал основные вызовы, с которыми может столкнуться его страна из-за военной агрессии рф, развязанной в Украине.

"Агрессия против Украины рискует стать прообразом более масштабного соперничества в будущем, к которому у нас нет оснований относиться с фатализмом и к которому мы не намерены относиться пассивно", - указал он.

При этом Макрон считает, что война на украинской территории прояснила "состояние мира, ослабление норм и табу".



По его словам, когда в Украину вернется мир, Европе придется садиться за стол переговоров и "строить новую архитектуру безопасности, а также обновленные рамки стабильности и контроля над вооружениями".



Президент Франции подчеркнул, что континент "уже не защищен от ударов ракет и беспилотников" и противовоздушная оборона "носит стратегический характер".