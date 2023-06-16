Европарламент: Венгрия «не подходит» для председательства в ЕС

18:55 26 мая Киев, Украина

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее «непригодной» для председательства в ЕС на ротационной основе в 2024 году. Резолюцию такого содержания на следующей неделе планируют принять депутаты Европарламента

Об этом сообщает Euractiv.

Проект резолюции поддержал основные партии Европарламента. Венгрия должна возглавить Совет ЕС с июля 2024 года менее чем через месяц после следующих европейских выборов.



/>Резолюция призывает правительства ЕС "найти надлежащее решение как можно скорее" и напоминает, что Европарламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено.



В ответ спикер венгерского правительства Золтан Ковач обвинил депутатов Европарламента в том, что им "не нравится миротворческая позиция Венгрии и они стремятся втянуть нас в конфликт".



Ковач имел в виду позицию Венгрии относительно вторжения россии в Украину, по которой Будапешт часто тормозил санкции против рф и выступал против военной и гуманитарной помощи Украине.