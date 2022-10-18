Европарламент озвучил даты рассмотрения резолюции о признании рф страной-террористом

Европарламент включит в повестку дня пленарных заседаний дебатов о признании рф государством-спонсором терроризма.
Соответсвующий запрос сделала группа Европейских консерваторов и реформистов.
Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца, сообщает Polskie Radio.
В ходе голосования 201 евродепутат поддержал включение резолюции в дебаты. В то же время, 99 высказались против, еще 61 парламентарий - воздержался.
Резолюцию обсудят и вынесут на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.
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