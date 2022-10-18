Европарламент озвучил даты рассмотрения резолюции о признании рф страной-террористом

07:43 18 октября Киев, Украина

Европарламент включит в повестку дня пленарных заседаний дебатов о признании рф государством-спонсором терроризма.



Соответсвующий запрос сделала группа Европейских консерваторов и реформистов.



Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца, сообщает Polskie Radio.



В ходе голосования 201 евродепутат поддержал включение резолюции в дебаты. В то же время, 99 высказались против, еще 61 парламентарий - воздержался.

"Мы рады, что дискуссия состоится, и что в ноябре мы будем голосовать за эту резолюцию, которая позволит представить настоящие отношения между россией и ЕС и покажет варварство путина и его окружения, а также тех из Западной Европы, которые имеют с ним бизнес", - прокомментировал евродепутат.

Резолюцию обсудят и вынесут на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.