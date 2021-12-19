Европарламент осудил преступления ЧВК Вагнера

10:41 26 Ноябрь Киев, Украина





ЕП указывает на весомые доказательства того, что Российская Федерация финансирует, обучает и руководит этими военизированными группировками.



Евродепутаты также выразили "твердое убеждение", что



Российские ЧВК успели поучаствовать в различных конфликтах по всему миру. Россия все чаще использует наемников в качестве дешевой рабочей силы для участия в боевых операциях. Наемники ЧВК «Вагнера» причастный Европарламент (ЕП) принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека и международного гуманитарного права частными военными компаниями (ЧВК). Основное внимание было уделено ЧВК "Вагнера" и связанным с ней организациям.ЕП указывает на весомые доказательства того, что Российская Федерация финансирует, обучает и руководит этими военизированными группировками.Евродепутаты также выразили "твердое убеждение", что ЧВК Вагнера следует рассматривать как "агента России".Российские ЧВК успели поучаствовать в различных конфликтах по всему миру. Россия все чаще использует наемников в качестве дешевой рабочей силы для участия в боевых операциях. Наемники ЧВК «Вагнера» причастный к казням и пыткам в ЦАР , а также принимали непосредственное участие в боях на Востоке Украины и в аннексии Крыма.

"В контексте российской агрессии против Украины использование ЧВК, таких как группа Вагнера, Е.Н.О.Т. и других может быть направлено на сокрытие военного вмешательства, избегание потерь среди регулярных войск и, соответственно, укрывательство от российской общественности человеческой военной агрессии", - говорится в резолюции.

В своей резолюции Евродепутаты также призвали страны-партнеры ЕС, наложить санкции на группу Вагнера, а тех, кто пользуется услугами вагнеровцев, разорвать все контакты с боевиками.



Также ЕП обратился к Москве с призывом позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса РФ, которая прямо запрещает гражданам создавать или участвовать в вооруженных формированиях.



Москва продолжает отрицать свою причастность к деятельности боевиков.