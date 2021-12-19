Европарламент осудил преступления ЧВК Вагнера

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека и международного гуманитарного права частными военными компаниями (ЧВК). Основное внимание было уделено ЧВК "Вагнера" и связанным с ней организациям.
ЕП указывает на весомые доказательства того, что Российская Федерация финансирует, обучает и руководит этими военизированными группировками.
Евродепутаты также выразили "твердое убеждение", что ЧВК Вагнера следует рассматривать как "агента России".
Российские ЧВК успели поучаствовать в различных конфликтах по всему миру. Россия все чаще использует наемников в качестве дешевой рабочей силы для участия в боевых операциях. Наемники ЧВК «Вагнера» причастный к казням и пыткам в ЦАР, а также принимали непосредственное участие в боях на Востоке Украины и в аннексии Крыма.
ЕП указывает на весомые доказательства того, что Российская Федерация финансирует, обучает и руководит этими военизированными группировками.
Евродепутаты также выразили "твердое убеждение", что ЧВК Вагнера следует рассматривать как "агента России".
Российские ЧВК успели поучаствовать в различных конфликтах по всему миру. Россия все чаще использует наемников в качестве дешевой рабочей силы для участия в боевых операциях. Наемники ЧВК «Вагнера» причастный к казням и пыткам в ЦАР, а также принимали непосредственное участие в боях на Востоке Украины и в аннексии Крыма.
В своей резолюции Евродепутаты также призвали страны-партнеры ЕС, наложить санкции на группу Вагнера, а тех, кто пользуется услугами вагнеровцев, разорвать все контакты с боевиками.
Также ЕП обратился к Москве с призывом позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса РФ, которая прямо запрещает гражданам создавать или участвовать в вооруженных формированиях.
Москва продолжает отрицать свою причастность к деятельности боевиков.
Также ЕП обратился к Москве с призывом позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса РФ, которая прямо запрещает гражданам создавать или участвовать в вооруженных формированиях.
Москва продолжает отрицать свою причастность к деятельности боевиков.
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