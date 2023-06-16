Европарламент одобрил план регулирования искусственного интеллекта

09:59 15 июня Киев, Украина

Европейский парламент одобрил проект текста будущего закона, регулирующего правила в сфере искусственного интеллекта (ИИ). После одобрения плана законодатели начнут переговоры с 27 странами-членами ЕС по поводу окончательного варианта закона.

Если Брюссель примет закон до конца года, это будет первый в мире закон, регулирующий искусственный интеллект , сообщает издание DW.

Издание отмечает, что в то же время закон сможет вступить в силу не раньше 2026 года, что заставит Евросоюз настаивать на заключении добровольных временных пактов с технологическими компаниями.



Закон будет регулировать ИИ в соответствии с уровнем риска: чем выше он для прав или здоровья людей, тем больше обязательств. Список высокого риска включает в себя искусственный интеллект в образовании, критической инфраструктуре, общественном порядке и управлении миграцией.



Особые требования предъявляются к генеративным системам, таким как ChatGPT и DALL-E, которые способны создавать текст, изображения, аудио и медиафайлы. Они должны информировать пользователей о том, что контент был создан машиной, а не человеком.