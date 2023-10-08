Европа вступит в зиму с рекордными запасами газа в хранилищах

07:45 08 октября Киев, Украина

Еще свежи воспоминания об опасениях по поводу отказа от российского газа. Тогда европейцы были в страхе, а российское руководство грозило всем неминучую гибель от холода и темноты. Но – увы вам, россияне, вышло все наоборот.

В этот зимний отопительный сезон Европа вступит с рекордными запасами газа в хранилищах, оградив регион от угрозы его дефицита и повторения прошлогодних высоких цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в Евросоюзе и Великобритании на 30 сентября составили 1096 терават-часов (ТВтч). Запасы на +172 ТВт-ч (+19% или + 1,59 стандартного отклонения) выше среднего сезонного показателя за предыдущие десять лет на дату окончания основного летнего сезона пополнения запасов.

Складские помещения заполнены на 96%. Такой показатель является вторым по величине за всю историю после 2019 года по сравнению со средним сезонным показателем за десять лет – 87%.

Высокий уровень стартовых запасов в сочетании с новыми терминалами для импорта СПГ и некоторым дополнительным запасом хранящегося в Украине газа должен обеспечить стабильные запасы независимо от погоды зимой 2023/24 года.

За последнее десятилетие самый большой за всю историю зимний спад составил -782 ТВт-ч при среднем значении всего лишь -588 ТВт-ч, поэтому регион сможет пережить зиму.

Большие запасы газа в начале зимы 2023/24 в основном являются результатом рекордных объемов добычи газа в конце зимы 2022/23 года. Из-за более высоких, чем обычно, температур в сочетании с резким сокращением промышленного потребления и высокими ценами, призванными ограничить использование газа энергетическими и другими производителями, запасы газа в регионе оказались чрезвычайно высокими.

Напомним, Еврокомиссия провела третий тендер по общим закупкам газа на 16,49 млрд куб. м, в котором приняло участие 39 стран.

В Европе рухнули цены на газ.