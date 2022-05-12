Еврокомиссия выделила 37 млн евро на борьбу с миграционным кризисом в Литве

16:55 11 августа Киев, Украина

Правительство Литвы оказалось в тяжелом положении из-за неконтролируемого наплыва нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Как сообщили на сайте ЕК в среду, 11 августа, Еврокомиссия одобрила выделение 36,7 млн евро Литве для преодоления миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Указано, что это экстренная помощь в рамках фонда убежища, миграции и интеграции, чтобы улучшить возможности приема в Литве "чрезвычайно большого количества людей, незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу".

Поддержка литовских пунктов приема мигрантов и предоставления услуг включает в себя первичную помощь, медицинское обслуживание, возможности изоляции в случаях COVID-19, вакцины, приют, еду, одежду и гигиенические наборы.

В сообщении Еврокомиссии также отмечается, что такое решение Брюсселя последовало за недавним посещением страны должностными лицами ЕК, которые провели оценку положения для предоставления дополнительной финансовой помощи Литве с целью улучшения управления внешней границей ЕС и обеспечения надлежащих условий для прибывающих мигрантов.

Напомним, с начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тысяч нелегалов из Азии и Африки. Это в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. Литва и ЕС обвиняют Минск в потворстве нелегальной иммиграции. В Беларуси отвергают обвинения.

Также сообщалось, что Литва выплатит по 300 евро согласившимся вернуться на родину мигрантам. Уехать выразили желание уже 300 иракцев.