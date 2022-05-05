Еврокомиссия утвердила новые требования к поисковым сервисам

14:51 08 декабря Киев, Украина

Поисковые системы заставят показывать информацию о том, каким образом формируются рейтинги результатов поиска, такие требования ввела Еврокомиссия.



На следующей неделе в Евросоюзе ожидается еще больше ограничений в техническом сегменте.



Указано, что длительное время со стороны меньших конкурентов на рынке поступали жалобы о непрозрачных способах крупных корпораций удерживаться на первых позициях поисковиков.



Так, Google уже не впервые сталкивается с подобными жалобами. Всего в 2017-2019 годах компания должна была заплатить более 8 миллиардов евро штрафов из-за алгоритмов поисковой системы. Тогда Антимонопольный комитет ЕС установил, что компания необоснованно поднимала собственные продукты в поиске над другими.



Теперь же поисковики вынуждены определять и обнародовать с компаниями данные о том, каким образом работает их алгоритм.