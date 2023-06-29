Еврокомиссия предлагает создать цифровую форму евро

08:42 29 июня Киев, Украина

Европейская Комиссия инициировала законодательное предложение по созданию цифровой формы евро. Европейский центральный банк сможет выпустить ее в будущем, как дополнение к денежной наличности.



Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Европейская комиссия выдвинула два предложения, чтобы гарантировать гражданам и предприятиям возможность продолжать доступ к банкнотам и монетам евро и расплачиваться ими по всей еврозоне, а также создать рамки для возможной новой цифровой формы евро, которая является центральноевропейской", — говорится в сообщении.

Отмечается, что евро продолжает оставаться символом единства и сил Европы. По всей еврозоне и за ее пределами уже более двух десятилетий люди и предприятия привыкли расплачиваться монетами и банкнотами евро.

"60% опрошенных хотели бы и дальше иметь возможность использовать наличные деньги, но все больше людей выбирают способ платить цифровыми средствами, используя карты и программы, выпущенные банками и другими цифровыми и финансовыми компаниями. Эту тенденцию ускорила пандемия COVID-19", — говорится в сообщении.

Поэтому Еврокомиссия предложила два набора мер, чтобы гарантировать, что люди имеют оба варианта оплаты, как наличными, так и электронным способом, когда они хотят платить деньгами центрального банка:

законодательное предложение о законном платежном средстве наличных, чтобы обеспечить его широкое признание как платежное средство и оставаться легкодоступным для людей и предприятий во всей еврозоне;

законодательное предложение, устанавливающее правовую базу для возможного цифрового евро как дополнение к банкнотам и монетам евро.

"Это обеспечит людям и компаниям дополнительный выбор, который позволит им платить цифровыми средствами с помощью общепринятой, дешевой, безопасной и устойчивой формы государственных денег в еврозоне", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что хотя это предложение после принятия Европейским парламентом и Советом ЕС создаст правовую основу для цифрового евро, Европейский центральный банк будет решать, выпускать ли цифровое евро и когда.