Еврокомиссия предлагает создать цифровую форму евро

Европейская Комиссия инициировала законодательное предложение по созданию цифровой формы евро. Европейский центральный банк сможет выпустить ее в будущем, как дополнение к денежной наличности.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Отмечается, что евро продолжает оставаться символом единства и сил Европы. По всей еврозоне и за ее пределами уже более двух десятилетий люди и предприятия привыкли расплачиваться монетами и банкнотами евро.
Поэтому Еврокомиссия предложила два набора мер, чтобы гарантировать, что люди имеют оба варианта оплаты, как наличными, так и электронным способом, когда они хотят платить деньгами центрального банка:
- законодательное предложение о законном платежном средстве наличных, чтобы обеспечить его широкое признание как платежное средство и оставаться легкодоступным для людей и предприятий во всей еврозоне;
- законодательное предложение, устанавливающее правовую базу для возможного цифрового евро как дополнение к банкнотам и монетам евро.
В то же время отмечается, что хотя это предложение после принятия Европейским парламентом и Советом ЕС создаст правовую основу для цифрового евро, Европейский центральный банк будет решать, выпускать ли цифровое евро и когда.
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