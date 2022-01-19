Еврокомиссия планирует запретить расчеты наличными на сумму свыше 10 тыс евро

13:55 10 Май Киев, Украина

В рамках борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем, Европейская комиссия внесет предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро.



Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung.

"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила она.

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия планирует представить в июле. Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь значительные полномочия и напрямую осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.