Еврокомиссия организовала гумпомощь Литве из-за наплыва мигрантов

19:56 23 июля Киев, Украина

Справиться с нашествием мигрантов со стороны Беларуси Литве помогают 12 стран, сама же Еврокомиссия взяла на себя транспортные расходы на доставку гумпомощи.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В ведомстве уточнили, что Литва сама обратилась за помощью. На данный момент ей помогают 12 стран.

В помощь от стран входят: палатки, кровати и генераторы.

Еврокомиссия со свой стороны координирует и финансирует 75% расходов на транспортировку помощи.

В ЕС назвали наплыв мигрантов из Беларуси «беспрецедентным».
«Европейский Союз и государства-члены демонстрируют солидарность с Литвой, и мы вместе полностью поддерживаем гражданское общество в Беларуси. Гуманитарная поддержка обеспечит удовлетворение основных потребностей, таких как еда и жилье. Комиссия готова предоставить Литве дальнейшее чрезвычайное финансирование при необходимости», — говорится в сообщении.
Гуманитарную помощь в Литву уже направили Австрия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Греция, Польша, Словакия, Словения, Швеция, Латвия, Норвегия, Чехия и Польша.

20 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь не помогает, а шантажирует в вопросе с мигрантами.