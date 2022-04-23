Еврокомиссия организовала гумпомощь Литве из-за наплыва мигрантов

19:56 23 июля Киев, Украина

Справиться с нашествием мигрантов со стороны Беларуси Литве помогают 12 стран, сама же Еврокомиссия взяла на себя транспортные расходы на доставку гумпомощи.



Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.



В ведомстве уточнили, что Литва сама обратилась за помощью. На данный момент ей помогают 12 стран.



В помощь от стран входят: палатки, кровати и генераторы.



Еврокомиссия со свой стороны координирует и финансирует 75% расходов на транспортировку помощи.



В ЕС назвали наплыв мигрантов из Беларуси «беспрецедентным».

«Европейский Союз и государства-члены демонстрируют солидарность с Литвой, и мы вместе полностью поддерживаем гражданское общество в Беларуси. Гуманитарная поддержка обеспечит удовлетворение основных потребностей, таких как еда и жилье. Комиссия готова предоставить Литве дальнейшее чрезвычайное финансирование при необходимости», — говорится в сообщении.