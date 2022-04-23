Еврокомиссия организовала гумпомощь Литве из-за наплыва мигрантов

Справиться с нашествием мигрантов со стороны Беларуси Литве помогают 12 стран, сама же Еврокомиссия взяла на себя транспортные расходы на доставку гумпомощи.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В ведомстве уточнили, что Литва сама обратилась за помощью. На данный момент ей помогают 12 стран.
В помощь от стран входят: палатки, кровати и генераторы.
Еврокомиссия со свой стороны координирует и финансирует 75% расходов на транспортировку помощи.
В ЕС назвали наплыв мигрантов из Беларуси «беспрецедентным».
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В ведомстве уточнили, что Литва сама обратилась за помощью. На данный момент ей помогают 12 стран.
В помощь от стран входят: палатки, кровати и генераторы.
Еврокомиссия со свой стороны координирует и финансирует 75% расходов на транспортировку помощи.
В ЕС назвали наплыв мигрантов из Беларуси «беспрецедентным».
Гуманитарную помощь в Литву уже направили Австрия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Греция, Польша, Словакия, Словения, Швеция, Латвия, Норвегия, Чехия и Польша.
20 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь не помогает, а шантажирует в вопросе с мигрантами.
20 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь не помогает, а шантажирует в вопросе с мигрантами.
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