Еврокомиссия готовит "существенные предложения" по расширению Евросоюза

Европейская комиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Евросоюза уже в октябре этого года.
Об этом сказал еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, сообщает Euractiv в пятницу, 1 сентября.
Отвечая на вопрос, осуществима ли цель президента Европейского Совета Шарля Мишеля по расширению блока до 2030 года, Варгеи сказал, что "все, что мы как ЕС хотим сделать, осуществимо", но подчеркнул, что не нужно настаивать на конкретном графике.
Варгеи объявил, что в октябре, когда ожидается, что Еврокомиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе для всех стран в процессе вступления в блок, исполнительные власти ЕС выступят с "существенными предложениями".
По его словам, планы будут прежде всего включать План роста, который уже обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в мае, с помощью которого ЕС стремится увеличить инвестиции на Западных Балканах, а также план облегчения экономического влияния войны россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии