Еврокомиссия готовит "существенные предложения" по расширению Евросоюза

18:26 01 сентября Киев, Украина

Европейская комиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Евросоюза уже в октябре этого года.

Об этом сказал еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, сообщает Euractiv в пятницу, 1 сентября.

"Вопрос всегда был: хотим ли мы это сделать? И это первый раз, когда я слышу от Европейского Совета, что они хотят это сделать – это приветствуется", – сказал он.

"Я не думаю, что это вопрос дат. Это вопрос политической воли и вопрос исполнения со стороны ЕС и со стороны наших стран-партнеров на Западных Балканах или других трех стран-кандидатов (Украина, Молдова и Грузия – ред.)", – сказал еврокомиссар.

Варгеи объявил, что в октябре, когда ожидается, что Еврокомиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе для всех стран в процессе вступления в блок, исполнительные власти ЕС выступят с "существенными предложениями".

"Мы готовы выступать даже со смелыми предложениями – новыми – и с новыми идеями", – подчеркнул Варгеи.

По его словам, планы будут прежде всего включать План роста, который уже обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в мае, с помощью которого ЕС стремится увеличить инвестиции на Западных Балканах, а также план облегчения экономического влияния войны россии.