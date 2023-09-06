Еврокомиссия готовит "существенные предложения" по расширению Евросоюза

18:26 01 сентября Киев, Украина

Европейская комиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Евросоюза уже в октябре этого года.
 
Об этом сказал еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, сообщает Euractiv в пятницу, 1 сентября.
"Вопрос всегда был: хотим ли мы это сделать? И это первый раз, когда я слышу от Европейского Совета, что они хотят это сделать – это приветствуется", – сказал он.
Отвечая на вопрос, осуществима ли цель президента Европейского Совета Шарля Мишеля по расширению блока до 2030 года, Варгеи сказал, что "все, что мы как ЕС хотим сделать, осуществимо", но подчеркнул, что не нужно настаивать на конкретном графике.
"Я не думаю, что это вопрос дат. Это вопрос политической воли и вопрос исполнения со стороны ЕС и со стороны наших стран-партнеров на Западных Балканах или других трех стран-кандидатов (Украина, Молдова и Грузия – ред.)", – сказал еврокомиссар.
Варгеи объявил, что в октябре, когда ожидается, что Еврокомиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе для всех стран в процессе вступления в блок, исполнительные власти ЕС выступят с "существенными предложениями".
"Мы готовы выступать даже со смелыми предложениями – новыми – и с новыми идеями", – подчеркнул Варгеи.
По его словам, планы будут прежде всего включать План роста, который уже обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в мае, с помощью которого ЕС стремится увеличить инвестиции на Западных Балканах, а также план облегчения экономического влияния войны россии.
"Этот план ускорит не только институциональную, но и реальную интеграцию этих стран в ЕС", – резюмировал Варгеи.