Еврокомиссия анонсировала размер второго транша помощи Украине

Еврокомиссия предложила выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
Об этом в среду, 7 сентября, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен уточнила, что эти средства выделяются "сверх 10 миллиардов евро, уже предоставленных ЕС в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи".
Это должен быть транш из макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро, из которого Украина в августе получила первый миллиард.
Это должен быть транш из макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро, из которого Украина в августе получила первый миллиард.
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