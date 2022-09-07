Еврокомиссия анонсировала размер второго транша помощи Украине

16:41 07 сентября Киев, Украина

Еврокомиссия предложила выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.

Об этом в среду, 7 сентября, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает дополнительно 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для страны", - написала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что эти средства выделяются "сверх 10 миллиардов евро, уже предоставленных ЕС в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи".



Это должен быть транш из макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро, из которого Украина в августе получила первый миллиард.