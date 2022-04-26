Евродепутаты призывают ЕС заморозить выделение средств Беларуси

21:29 26 ноября Киев, Украина

613 депутатов Европейского парламента проголосовали за резолюцию, согласно которой евродепутаты призывают ЕС заморозить выделение любых средства для Беларуси.

Инициативу не поддержали 41 депутат.



В этом документе требуют тщательного и независимого расследования смерти демонстранта Романа Бондаренко, а также приостановки финансирования, включая кредиты Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, до проведения новых выборов в Беларуси.





