Евреи требуют извинений от лаврова за сравнение россиян с жертвами Холокоста

11:11 19 января Киев, Украина





Соответствующее заявление было Глава российского МИД сергей лавров сделал заявление, в котором сравнил поддержку Украины западными правительствами с гитлеровским "окончательным решением", приведшим к убийству шести миллионов евреев. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) выразил свое потрясение и обеспокоенность этими комментариями.Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Так, в среду лавров заявил , что США сформировали коалицию европейских государств для решения "российского вопроса" так же, как Гитлер вынес "окончательное решение для европейских евреев".

"Мы шокированы и поражены этим позорным сравнением, проведенным министром лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста . Это искажение Холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии", – заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант.

Он также напомнил, что это не первый случай, когда лавров высказывает подобные тезисы по поводу Холокоста и Гитлера.