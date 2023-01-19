Евреи требуют извинений от лаврова за сравнение россиян с жертвами Холокоста

Глава российского МИД сергей лавров сделал заявление, в котором сравнил поддержку Украины западными правительствами с гитлеровским "окончательным решением", приведшим к убийству шести миллионов евреев. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) выразил свое потрясение и обеспокоенность этими комментариями.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.
Так, в среду лавров заявил , что США сформировали коалицию европейских государств для решения "российского вопроса" так же, как Гитлер вынес "окончательное решение для европейских евреев".
Он также напомнил, что это не первый случай, когда лавров высказывает подобные тезисы по поводу Холокоста и Гитлера.
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