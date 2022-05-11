Этой ночью ВВС США в Афганистане разбомбили около 200 боевиков Талибана

09:02 08 августа Киев, Украина

В ночь с субботы на воскресенье американский стратегический бомбардировщик B-52 разбомбил на северо-западе Афганистана около 200 боевиков отряда Талибан.
 
Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает пресс-центр корпуса специального назначения афганской национальной армии.
"Этим вечером военно-воздушные силы нанесли удар по большому скоплению талибов, которые планировали совершить нападение на силы обороны и безопасности в районе Тепаи Тагишахр в городе Шеберган, столице провинции Джаузджан. Согласно первоначальным сообщениям, убито около 200 террористов, включая их лидера", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара также было уничтожено более 100 мотоциклов, большое количество оружия и боеприпасов.

Накануне замначальника пресс-центра министерства обороны Фавад Аман сообщил, что ВВС США вечером в субботу нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Шеберган. Применялся стратегический бомбардировщик B-52.