Этой ночью ВВС США в Афганистане разбомбили около 200 боевиков Талибана

Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает пресс-центр корпуса специального назначения афганской национальной армии.

"Этим вечером военно-воздушные силы нанесли удар по большому скоплению талибов, которые планировали совершить нападение на силы обороны и безопасности в районе Тепаи Тагишахр в городе Шеберган, столице провинции Джаузджан. Согласно первоначальным сообщениям, убито около 200 террористов, включая их лидера", – говорится в сообщении.