Эстония заблокировала активы российских олигархов

В рамках санкций ЕС против российской агрессии, Эстония заморозила активы россиян на десятки миллионов евро. Обсуждается возможность использовать их на благо украинского государства, сообщает национальный вещатель ERR в среду, 23 ноября.
Указано, что более 90% замороженных активов связаны с двумя российскими олигархами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первый является владельцем базирующейся в городе Силламяэ компании Eurochem, второй – компании DBT в городе Мууга. С этими компаниями связан еще ряд других.
По словам Лауры Аус, главы отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Управления финансовой разведки Эстонии, подсчитать точную стоимость замороженных активов почти невозможно. Средства, замороженные в финансовых учреждениях и на банковских счетах, составляют около 11,7 млн евро. Еще 8,4 млн евро заморожены на авансовых счетах налогово-таможенного департамента. И суммы постоянно меняются, потому что компании могут использовать замороженные средства в отдельных случаях – для безопасного хранения химической продукции.
При этом общая стоимость замороженных активов значительно выше, чем стоимость только замороженных счетов. Налогово-таможенный департамент провел более 35 тысяч проверок по применению санкций, было выявлено около 1300 нарушений.
Также обсуждается вопрос, можно ли использовать замороженные российские активы на пользу Украины. Но Эстония будет делать это синхронизировано с Евросоюзом и международным сообществом в целом.
Указано, что более 90% замороженных активов связаны с двумя российскими олигархами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первый является владельцем базирующейся в городе Силламяэ компании Eurochem, второй – компании DBT в городе Мууга. С этими компаниями связан еще ряд других.
По словам Лауры Аус, главы отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Управления финансовой разведки Эстонии, подсчитать точную стоимость замороженных активов почти невозможно. Средства, замороженные в финансовых учреждениях и на банковских счетах, составляют около 11,7 млн евро. Еще 8,4 млн евро заморожены на авансовых счетах налогово-таможенного департамента. И суммы постоянно меняются, потому что компании могут использовать замороженные средства в отдельных случаях – для безопасного хранения химической продукции.
При этом общая стоимость замороженных активов значительно выше, чем стоимость только замороженных счетов. Налогово-таможенный департамент провел более 35 тысяч проверок по применению санкций, было выявлено около 1300 нарушений.
Также обсуждается вопрос, можно ли использовать замороженные российские активы на пользу Украины. Но Эстония будет делать это синхронизировано с Евросоюзом и международным сообществом в целом.
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