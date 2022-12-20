Эстония выпустит монеты, посвященные Украине

14:29 20 декабря Киев, Украина

В Эстонии выпустят два миллиона монет номиналом два евро с памятной тематикой Украина и свобода.

Об этом 20 декабря сообщает Официальный журнал Европейского союза.


На монете изображен силуэт женщины, держащей в руке птицу, с колосом пшеницы. Вверху слева текст SLAVA UKRAINI’. Внизу слева указано название страны-эмитента EESTI и год выпуска 2022. На внешнем кольце монеты изображены 12 звезд европейского флага.

Отмечается, что монеты евро, предназначенные для обращения, имеют статус законного платежного средства во всей зоне евро.
"В соответствии с выводами Совета от 10 февраля 2009 года, государства-члены еврозоны и страны, заключившие валютное соглашение с Европейским союзом, предусматривающее выпуск монет евро, могут выпускать памятные монеты евро, предназначенные для обращения, при соблюдении определенных условий, в частности, для использования только номинал в 2 евро. Эти монеты имеют те же технические характеристики, что и другие монеты номиналом 2 евро, но их национальный лицевой знак имеет памятный дизайн, который является очень символичным с национальной или европейской точки зрения", - говорится в сообщении.