Эстония выпустит монеты, посвященные Украине

"В соответствии с выводами Совета от 10 февраля 2009 года, государства-члены еврозоны и страны, заключившие валютное соглашение с Европейским союзом, предусматривающее выпуск монет евро, могут выпускать памятные монеты евро, предназначенные для обращения, при соблюдении определенных условий, в частности, для использования только номинал в 2 евро. Эти монеты имеют те же технические характеристики, что и другие монеты номиналом 2 евро, но их национальный лицевой знак имеет памятный дизайн, который является очень символичным с национальной или европейской точки зрения", - говорится в сообщении.