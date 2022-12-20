Эстония выпустит монеты, посвященные Украине

В Эстонии выпустят два миллиона монет номиналом два евро с памятной тематикой Украина и свобода.
Об этом 20 декабря сообщает Официальный журнал Европейского союза.
На монете изображен силуэт женщины, держащей в руке птицу, с колосом пшеницы. Вверху слева текст SLAVA UKRAINI’. Внизу слева указано название страны-эмитента EESTI и год выпуска 2022. На внешнем кольце монеты изображены 12 звезд европейского флага.
Отмечается, что монеты евро, предназначенные для обращения, имеют статус законного платежного средства во всей зоне евро.
Об этом 20 декабря сообщает Официальный журнал Европейского союза.
На монете изображен силуэт женщины, держащей в руке птицу, с колосом пшеницы. Вверху слева текст SLAVA UKRAINI’. Внизу слева указано название страны-эмитента EESTI и год выпуска 2022. На внешнем кольце монеты изображены 12 звезд европейского флага.
Отмечается, что монеты евро, предназначенные для обращения, имеют статус законного платежного средства во всей зоне евро.
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