Эстония ввела запрет на въезд автомобилям с российскими номерами

12:15 13 сентября Киев, Украина

В среду, 13 сентября, Эстония присоединилась к другим странам Балтии, запретив въезд автомобилям с российскими номерами, следуя тем самым рекомендациям Европейской комиссии.

Об этом сообщил Маргус Тсахкна, министр иностранных дел Эстонии, через социальную сеть.

В его сообщении было заявлено, что сегодня, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в россии. Эта мера применяется с целью предотвратить использование привилегий, доступных свободе перемещения, до достижения Украиной своей цели.

Этот шаг Эстонии соответствует рекомендациям Европейской комиссии, которые запрещают странам Евросоюза впускать на свою территорию частные автомобили с российскими номерами.

Министр Тсахкна также подчеркнул, что главная цель санкций против россии остается неизменной - вынудить страну-агрессора отступить к своим границам.