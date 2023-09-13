Эстония ввела запрет на въезд автомобилям с российскими номерами

В среду, 13 сентября, Эстония присоединилась к другим странам Балтии, запретив въезд автомобилям с российскими номерами, следуя тем самым рекомендациям Европейской комиссии.
Об этом сообщил Маргус Тсахкна, министр иностранных дел Эстонии, через социальную сеть.
В его сообщении было заявлено, что сегодня, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в россии. Эта мера применяется с целью предотвратить использование привилегий, доступных свободе перемещения, до достижения Украиной своей цели.
Этот шаг Эстонии соответствует рекомендациям Европейской комиссии, которые запрещают странам Евросоюза впускать на свою территорию частные автомобили с российскими номерами.
Министр Тсахкна также подчеркнул, что главная цель санкций против россии остается неизменной - вынудить страну-агрессора отступить к своим границам.
Об этом сообщил Маргус Тсахкна, министр иностранных дел Эстонии, через социальную сеть.
В его сообщении было заявлено, что сегодня, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в россии. Эта мера применяется с целью предотвратить использование привилегий, доступных свободе перемещения, до достижения Украиной своей цели.
Этот шаг Эстонии соответствует рекомендациям Европейской комиссии, которые запрещают странам Евросоюза впускать на свою территорию частные автомобили с российскими номерами.
Министр Тсахкна также подчеркнул, что главная цель санкций против россии остается неизменной - вынудить страну-агрессора отступить к своим границам.
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