Эстония в срочном порядке прекратит закупку нефтепродуктов из рф

17:22 27 октября Киев, Украина





Об этом сообщает агентство BNS, передает Enkorr.



Согласно документу, прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного ЕС переходного периода и запрещается его ввоз с 5 декабря. Эстонское правительство подписало постановление, регулирующее покупку, импорт и транспортировку российской нефти и нефтепродуктов.Об этом сообщает агентство BNS, передает Enkorr.Согласно документу, прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного ЕС переходного периода и запрещается его ввоз с 5 декабря.

"С 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен", – заявлял ранее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в интервью газете Postimees.

ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.



В настоящее время из-за соседства с россией и близкого расположения портов экспорт этой продукции в Эстонию продолжается.