Эстония в срочном порядке прекратит закупку нефтепродуктов из рф

Эстонское правительство подписало постановление, регулирующее покупку, импорт и транспортировку российской нефти и нефтепродуктов.
Об этом сообщает агентство BNS, передает Enkorr.
Согласно документу, прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного ЕС переходного периода и запрещается его ввоз с 5 декабря.
Об этом сообщает агентство BNS, передает Enkorr.
Согласно документу, прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного ЕС переходного периода и запрещается его ввоз с 5 декабря.
ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.
В настоящее время из-за соседства с россией и близкого расположения портов экспорт этой продукции в Эстонию продолжается.
В настоящее время из-за соседства с россией и близкого расположения портов экспорт этой продукции в Эстонию продолжается.
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