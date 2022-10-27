Эстония в срочном порядке прекратит закупку нефтепродуктов из рф

17:22 27 октября Киев, Украина

Эстонское правительство подписало постановление, регулирующее покупку, импорт и транспортировку российской нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает агентство BNS, передает Enkorr.

Согласно документу, прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного ЕС переходного периода и запрещается его ввоз с 5 декабря.
 
"С 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен", – заявлял ранее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в интервью газете Postimees.
 
ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

В настоящее время из-за соседства с россией и близкого расположения портов экспорт этой продукции в Эстонию продолжается.
 
"Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее", – заявлял Рейнсалу.