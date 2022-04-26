Эстония: в порту Мууга обнаружили 3,5 тонны кокаина для россии

15:45 26 апреля Киев, Украина

Эстонские таможенники в сотрудничестве с финскими коллегами, нидерландскими полицейскими и Европолом в эстонском порту Мууга обнаружили 3,5 тонны кокаина на судне Milan Express, большая часть грузов с которого шла в россию.

Об этом сообщает ERR.



/>Наркотики были расфасованы по пачкам, упакованы в мешки и помещены в контейнер, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора. По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, такое большое количество не предназначено для эстонского рынка.



Его розничная стоимость была бы около полумиллиарда евро. Это одна из самых больших партий кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и стран Северной Европы.

«Грустная правда, но речь идет об абсолютном рекорде, особенно в области кокаина. Даже в масштабах мира и Европы это наша довольно существенная рабочая победа. Когда все необходимые экспертизы будут сделаны, эта партия отправится в печь», — рассказал глава службы по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

Обнаруженный в Эстонии кокаин — не самый крупный груз наркотиков, обнруженных за последние 15 лет. Однако он оказался почти в 10 раз больше партии кокаина, который был обнаружен в 2018 году в российском посольстве в Аргентине. СМИ утверждали, что для пересылки кокаина из Аргентины нелегально использовалась дипломатические каналы. Представитель МИД Мария Захарова опровергала эти предположение. В январе 2022 года обвиняемые по этому делу получили тюремные сроки до 18 лет.