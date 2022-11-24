Эстония в ЕС будет требовать установления низкой цены на нефть рф

Эстония в ЕС будет настаивать на установлении более низкой предельной цены на российскую нефть, чем предлагают страны Группы семи.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Семерка" предложила ограничения на уровне 65-70 долларов за баррель.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Семерка" предложила ограничения на уровне 65-70 долларов за баррель.
По информации агентства Reuters, более низкой предельной цены на российскую нефть хотели бы также по меньшей мере Латвия и Польша. Поскольку себестоимость российской нефти - около 20 долларов за баррель, предложенный G7 лимит все равно оставит кремлю существенные доходы. По данным Politico и Reuters, Польша предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов.
Впрочем, по неофициальным данным агентств, большинство стран ЕС согласны с предложением "семерки", а отдельные страны - Греция, Кипр и Мальта, имеющие большой флот нефтяных танкеров - считают и цену на уровне 70 долларов чрезмерным шагом и требуют для себя компенсаций или большего переходного периода.
Как сообщалось, на встрече 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не договорились об установлении верхнего предела цены на российскую нефть и проведут новую встречу в декабре.
ЕС и G7 надеялись согласовать ценовой потолок в среду, но для утверждения решения нужна поддержка всех государств-членов ЕС.
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