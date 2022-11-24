Эстония в ЕС будет требовать установления низкой цены на нефть рф

17:35 24 ноября Киев, Украина

Эстония в



С таким заявлением выступил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.



"Семерка" предложила ограничения на уровне 65-70 долларов за баррель. ЕС будет настаивать на установлении более низкой предельной цены на российскую нефть, чем предлагают страны Группы семи.С таким заявлением выступил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу."Семерка" предложила ограничения на уровне 65-70 долларов за баррель.

"С точки зрения Эстонии, такой ценовой горизонт недостаточно амбициозен, учитывая также то, что в ЕС нам пока не удалось достичь согласия по санкциям против россии... Бесспорно, с нашей стороны будет оправданным четко выразить свою позицию в таком вопросе жизни и смерти, как эта война. Поэтому дискуссии будут продолжаться", - отметил Урмас Рейнсалу.



По информации агентства Reuters, более низкой предельной цены на российскую нефть хотели бы также по меньшей мере Латвия и Польша. Поскольку себестоимость российской нефти - около 20 долларов за баррель, предложенный G7 лимит все равно оставит кремлю существенные доходы. По данным Politico и Reuters, Польша предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов.



Впрочем, по неофициальным данным агентств, большинство стран ЕС согласны с предложением "семерки", а отдельные страны - Греция, Кипр и Мальта, имеющие большой флот нефтяных танкеров - считают и цену на уровне 70 долларов чрезмерным шагом и требуют для себя компенсаций или большего переходного периода.



Как сообщалось, на встрече 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не договорились об установлении верхнего предела цены на российскую нефть и проведут новую встречу в декабре.



ЕС и G7 надеялись согласовать ценовой потолок в среду, но для утверждения решения нужна поддержка всех государств-членов ЕС.