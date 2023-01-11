Эстония сокращает российскую дипмиссию в Таллинне

16:26 11 января Киев, Украина

Эстония обязала россию сократить численность сотрудников российского посольства в Таллинне до 1 февраля 2023 года.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

"Сегодня Эстония уведомила посла российской федерации о решении, которое означает, что россия должна сократить численность своего персонала до 1 февраля 2023 года. российское и эстонское представительства, действующие в столицах, будут уравнены", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в результате этого решения штат посольства россии должен быть сокращен до 8 дипломатических должностей и 15 командированных административно-технических и обслуживающих сотрудников.

"Эстония считает принцип паритета очень важным в наших отношениях с россией. Учитывая, что во время агрессивной войны сотрудники российского посольства не занимаются продвижением эстонско-российских отношений, мы считаем, что нет никаких оснований для нынешнего размера российского посольства", — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсал.

Чиновник отметил, что с начала войны Эстония свела двусторонние отношения с российской федерацией к абсолютному минимуму.

"Весной мы закрыли консульства россии в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников дипломатического персонала посольства россии, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия россии. Сейчас мы устанавливаем лимит на количество российских дипломатов, работающих в Эстонии, чтобы достичь паритета. Сегодняшний шаг коррелирует с низшей точкой наших отношений в целом", — добавил Рейнсалу.

Согласно дипломатической ноте МИД Эстонии со ссылкой на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях, паритет в размерах представительств должен быть достигнут до 1 февраля 2023 года, подчеркнули в ведомстве.