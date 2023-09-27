Эстония рассматривает переименование "Калининграда" в "Кенигсберг"

В парламенте Эстонии появилась инициатива обсудить возможность использования на эстонском языке названия "Кенигсберг" вместо "Калининград".
Об этом сообщают СМИ.
По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, комитет пришел к выводу, что "стоит отказаться от использования советского названия "Калининград" на эстонском языке и вместо этого использовать историческое название "Кенигсберг"".
Кроме того, члены комитета на заседании выразили мнение, что для города Кингиссепа в россии было бы "целесообразно использовать более раннее название "Ямбург" или "Яама"".
Эта инициатива была обсуждена комиссией по иностранным делам в связи с предложением правительства республики о принятии исторического эстонского названия "Кенигсберг" вместо советского "Калининград".
Это предложение было внесено фракцией Эстонской консервативной народной партии, и его обсуждение будет продолжено комиссией в октябре.
Об этом сообщают СМИ.
По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, комитет пришел к выводу, что "стоит отказаться от использования советского названия "Калининград" на эстонском языке и вместо этого использовать историческое название "Кенигсберг"".
Кроме того, члены комитета на заседании выразили мнение, что для города Кингиссепа в россии было бы "целесообразно использовать более раннее название "Ямбург" или "Яама"".
Эта инициатива была обсуждена комиссией по иностранным делам в связи с предложением правительства республики о принятии исторического эстонского названия "Кенигсберг" вместо советского "Калининград".
Это предложение было внесено фракцией Эстонской консервативной народной партии, и его обсуждение будет продолжено комиссией в октябре.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии