Эстония прекратила пропускать фуры на границе с россией

18:53 17 августа Киев, Украина

Власти Эстонии приостановили пропуск большегрузных автомобилей через эстонско-российский пограничный переход в Нарве. Об этом в среду сообщил портал Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.



Со ссылкой на эстонские власти портал сообщает, что в Нарве, третьем по величине городе Эстонии, 18 августа вступят в силу изменения в организации дорожного движения. Согласно изменениям, «ориентировочно на срок до трех месяцев крупногабаритные грузовики не смогут пересекать здесь государственную границу».

Приводятся слова специалиста по охране правопорядка Нарвы Дмитрия Дьякова. Он утверждает, что решение о приостановке долго обсуждалось с департаментом полиции, налогово-таможенным департаментом, строителями и операторами зон ожидания на пограничном переходе.



