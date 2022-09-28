Эстония предлагает включить в санкционный список патриарха РПЦ Кирилла за разжигание войны

За прославление геноцидной войны в Украине, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил внести Владимира Гундяева (патриарха РПЦ Кирилла) в санкционные список Евросоюза.
Глава русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил на днях, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое "призвание" и "долг" перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с "самопожертвованием".
По словам Кирилла, погибшим русским солдатам будут "прощены абсолютно все их грехи".
27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь "полному примирению россии и Украины". При этом "примирение" в понимании РПЦ не должно идти по пути "опасных компромиссов".
Ранее патриарх всея ФСБ смог избежать попадания под санкции из-за протеста Венгрии.
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