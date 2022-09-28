Эстония предлагает включить в санкционный список патриарха РПЦ Кирилла за разжигание войны

11:43 28 сентября Киев, Украина

За прославление геноцидной войны в Украине, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил внести Владимира Гундяева (патриарха РПЦ Кирилла) в санкционные список Евросоюза

Глава русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил на днях, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое "призвание" и "долг" перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с "самопожертвованием".

По словам Кирилла, погибшим русским солдатам будут "прощены абсолютно все их грехи".

27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь "полному примирению россии и Украины". При этом "примирение" в понимании РПЦ не должно идти по пути "опасных компромиссов".

«Принимая во внимание заявления Патриарха русской Православной Церкви Кирилла, прославляющие геноцидную войну, Эстония предлагает включить Патриарха Кирилла в санкционный список Европейского Союза, а также призывает к реализации принципа, что прославление геноцидной войны духовенством Московского Патриархата Православной церкви в Евросоюзе приведет к санкциям на всю деятельность церкви. Святость Церкви не может быть прикрытием для проведения антигуманной политики. Эстонская Республика непримирима в этом вопросе», – заявил Рейнсалу.

Ранее патриарх всея ФСБ смог избежать попадания под санкции из-за протеста Венгрии.