11:22 18 августа Киев, Украина

Эстония подверглась самым масштабным кибератакам за последние 15 лет после демонтажа советского памятника в Нарве.

Об этом заявил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес.

"Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. За некоторыми краткими и незначительными исключениями веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня. Нападение осталось практически незамеченным в Эстонии", - написал Ильвес в соцсетях.

До того в апреле и мае 2007 года Эстония подверглась крупнейшей кибератаке, организованной иностранным государством, в мировой киберистории того времени. В результате организованной россией атаки пострадали сайты государства, банков, прессы и политических партий.