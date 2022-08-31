Эстония подверглась самым масштабным кибератакам за последние 15 лет после демонтажа советского памятника в Нарве.
Об этом заявил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес.
До того в апреле и мае 2007 года Эстония подверглась крупнейшей кибератаке, организованной иностранным государством, в мировой киберистории того времени. В результате организованной россией атаки пострадали сайты государства, банков, прессы и политических партий.
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