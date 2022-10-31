Эстония планирует увеличить запретную зону на границе с рф

11:21 31 октября Киев, Украина

Министерство внутренних дел Эстонии заявило об изменениях пограничной полосы, проходящей параллельно восточной границе, ее планируют расширить с нынешних десяти метров до 300 метров.



Об этом сообщает портал ERR.



По словам руководителя отдела пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Эстонии Янека Мяги, необходимость расширения пограничной полосы возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе.

"Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции", - пояснил Мяги.



С помощью изменения пограничной полосы будет выровнена вся пограничная, извилистая сейчас из-за природных условий зона, и в дальнейшем людям будет проще понять, где запрещено находиться.