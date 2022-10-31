Эстония планирует увеличить запретную зону на границе с рф

Министерство внутренних дел Эстонии заявило об изменениях пограничной полосы, проходящей параллельно восточной границе, ее планируют расширить с нынешних десяти метров до 300 метров.
Об этом сообщает портал ERR.
По словам руководителя отдела пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Эстонии Янека Мяги, необходимость расширения пограничной полосы возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе.
Об этом сообщает портал ERR.
По словам руководителя отдела пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Эстонии Янека Мяги, необходимость расширения пограничной полосы возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе.
С помощью изменения пограничной полосы будет выровнена вся пограничная, извилистая сейчас из-за природных условий зона, и в дальнейшем людям будет проще понять, где запрещено находиться.
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