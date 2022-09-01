Эстония перестанет впускать в страну граждан рф с шенгенскими визами

15:24 11 августа Киев, Украина

С 18 августа Эстония перестанет впускать в страну граждан рф, которым раньше сама выдала шенгенские визы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет издание ERR.

"Через неделю будет применяться санкция в отношении шенгенских виз, выданных Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на владельцев виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", - рассказал Рейнсалу.