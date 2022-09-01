Эстония перестанет впускать в страну граждан рф с шенгенскими визами

С 18 августа Эстония перестанет впускать в страну граждан рф, которым раньше сама выдала шенгенские визы.
Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет издание ERR.
Исключения будут сделаны для лиц, являющихся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей; лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками; лиц, обладающих правом свободного передвижения согласно законодательству ЕС; лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, и для близких родственников граждан Эстонии или граждан с видом на жительство.
Министр отметил, что решение касается только виз, выданных Эстонией, и не касается виз, выданных другими странами Шенгенской зоны.
Напомним, ранее латвийский Сейм принял заявление об объявлении россии страной-спонсором терроризма и призвал ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
Министр отметил, что решение касается только виз, выданных Эстонией, и не касается виз, выданных другими странами Шенгенской зоны.
Напомним, ранее латвийский Сейм принял заявление об объявлении россии страной-спонсором терроризма и призвал ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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