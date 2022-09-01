Эстония перестанет впускать в страну граждан рф с шенгенскими визами

15:24 11 августа Киев, Украина

С 18 августа Эстония перестанет впускать в страну граждан рф, которым раньше сама выдала шенгенские визы.

 
Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет издание ERR.
 
"Через неделю будет применяться санкция в отношении шенгенских виз, выданных Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на владельцев виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", - рассказал Рейнсалу.
 
Исключения будут сделаны для лиц, являющихся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей; лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками; лиц, обладающих правом свободного передвижения согласно законодательству ЕС; лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, и для близких родственников граждан Эстонии или граждан с видом на жительство.

Министр отметил, что решение касается только виз, выданных Эстонией, и не касается виз, выданных другими странами Шенгенской зоны.

Напомним, ранее латвийский Сейм принял заявление об объявлении россии страной-спонсором терроризма и призвал ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.