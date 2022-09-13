Эстония передала Украине современный мобильный госпиталь
18:22 13 сентября Киев, Украина
В Киеве с визитом пребывает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Эстония передала Украине современный мобильный госпиталь.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Для Эстонии люди всегда были на первом месте. И они подтверждают это сейчас, передавая для ВСУ
самый современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизнь нашим военным и гражданским. Спасибо, друзья!", - отметил Резников.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии