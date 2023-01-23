Эстония намерена передать Украине все свои 155 мм гаубицы

Правительство Эстонии и хочет создать прецедент, который не оставит другим странам никаких оправданий для отказа в поддержке.
Об этом 23 января сообщил Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на эстонского посла в Киеве Каимо Кууска.
Об этом 23 января сообщил Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на эстонского посла в Киеве Каимо Кууска.
Отмечается, что правительство Эстонии приняло следующий и крупнейший на данный момент пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 миллионов евро, в который войдут:
- десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;
- тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- сотни противотанковых гранатометов М2 Карл-Густаф с боеприпасами;
- средства поддержки артиллерийских подразделений.
Таким образом, общая военная помощь в Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.
Кроме того, Таллин продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Таллин продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим Вооруженных сил Украины.
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