Эстония намерена передать Украине все свои 155 мм гаубицы

09:48 23 января Киев, Украина

Правительство Эстонии и хочет создать прецедент, который не оставит другим странам никаких оправданий для отказа в поддержке.



Об этом 23 января сообщил Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на эстонского посла в Киеве Каимо Кууска.

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - подчеркнул дипломат.



Отмечается, что правительство Эстонии приняло следующий и крупнейший на данный момент пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 миллионов евро, в который войдут:

десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

сотни противотанковых гранатометов М2 Карл-Густаф с боеприпасами;

средства поддержки артиллерийских подразделений.

Таким образом, общая военная помощь в Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.



Кроме того, Таллин продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим Вооруженных сил Украины.