Эстония намерена добиваться восстановления своей территориальной целостности

11:04 03 мая Киев, Украина

Сегодня, 3 мая, парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству об отзыве подписи под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года.

За такую инициативу выступила одна из полит партий Эстонии с целью возвращения независимых территорий Эстонии, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре.

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», – говорится в пояснительной записке.

После оккупации стран Балтии Советским Союзом, у маленькой Эстонии изъяли уезд Петсеримаа (современный Печорский район Псковской области), а также пригород Нарвы, ближайший приграничный населённый пункт Ивангород.

После распада СССР Эстония требовала возвращения своей территории в границах, определённых Тартуским мирным договором 1920 года, однако безрезультатно.

Между РФ и Эстонией сейчас нет официального договора о границе.