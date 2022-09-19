Эстония, Литва, Латвия и Польша ввели ограничения на туризм для граждан рф

09:05 19 сентября Киев, Украина

Для россиян закрыт въезд на территорию Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, даже с шенгенскими визами, выданными третьими государствами.

Об этом в воскресенье, 18 сентября, сказано на сайте правительства Эстонии.

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан россии в целях охраны общественного порядка и безопасности, - приводит пресс-служба слова премьер-министра страны Каи Каллас. - Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы".



Она подчеркнула, что в настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности.

"Достигнуто региональное соглашение, и теперь мы продолжим работать над ограничением туризма для граждан россии во всем Европейском Союзе", - подчеркнула Каллас.

Согласно ограничениям, вступившим в силу с 00.00 понедельника, россиян перестали пускать в четыре европейские страны с целью туризма. При этом отмечается, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.



Отметим, Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.