Эстония, Литва, Латвия и Польша ввели ограничения на туризм для граждан рф

Для россиян закрыт въезд на территорию Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, даже с шенгенскими визами, выданными третьими государствами.
Об этом в воскресенье, 18 сентября, сказано на сайте правительства Эстонии.
Она подчеркнула, что в настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности.
Согласно ограничениям, вступившим в силу с 00.00 понедельника, россиян перестали пускать в четыре европейские страны с целью туризма. При этом отмечается, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.
Отметим, Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.
Отметим, Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.
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