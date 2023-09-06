Эстония и Швеция раскритиковали приглашение россиян и белорусов на вручение Нобеля

18:59 01 сентября Киев, Украина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подверг критике Нобелевский фонд за приглашение россиян и белорусов на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в шведском Стокгольме.

Об этом он сообщил в соцсети Х (бывший Twitter).

«Мы едины в изоляции россиян и белорусов от международной арены, но в москве и минске все еще есть надежда на дружеский призыв с Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом. Ни одного чиновника из этих стран нельзя приглашать на Нобелевскую премию», - написал Тсахкна.

Тем временем The Local отмечает, что лидер Центристской партии Мухаррем Демирок, лидер Левой партии Нуши Дадгостар и лидер Партии зеленых Марта Стеневые заявили, что будут бойкотировать одно из самых ярких событий в шведском календаре, не соглашаясь с решением Нобелевского фонда пригласить российского посла.

«Я не могу присутствовать на мероприятии, где присутствует представитель российского режима. Они сейчас ведут кровавую захватническую войну, войну террора против Украины. Каждый день мы видим фото разбомбленных больниц и дошкольных учреждений», - сказал Демирок.

Также свое мнение по поводу решения Нобелевского фонда высказал и глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.