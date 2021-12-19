ЕСПЧ запретил депортировать мигрантов в Беларусь

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил временные меры в делах против Польши, Литвы и Латвии, касающиеся мигрантов, которые смогли пересечь границу ЕС, однако которым теперь грозит депортация.
Об этом сообщили в суде.
Судьи применили правило 39 регламента ЕСПЧ, которое разрешает срочные меры в ситуациях, где есть неизбежный риск причинения непоправимого ущерба. Невыполнение этих мер считают препятствием для эффективного рассмотрения жалобы.
С конца августа в ЕСПЧ обратились по меньшей мере 198 мигрантов, которые просили помочь им остаться на территории ЕС, потому что в случае депортации в Беларусь, а в некоторых случаях – в страну происхождения, их жизни будет угрожать опасность.
Более 40 исков мигранты подали по отношению к власти Польши, еще два – против Латвии и один против Литвы. В конце ноября польские чиновники говорили, что планируют депортировать в страны происхождения более 200 человек, которым удалось попасть в ЕС. Правозащитники обвиняют польские власти в игнорировании просьб мигрантов и жестоком отношении.
В августе ЕСПЧ уже призвал Польшу помочь мигрантам на границе, однако после этого власти страны вернули в Беларусь группу афганцев, которые просили о защите. Узнали об этом благодаря расследованию правозащитников.
В настоящее время Иран забирает из Беларуси своих граждан, пытавшихся попасть в ЕС. В страну уже отправили по меньшей мере два эвакуационных рейса.
Журналисты выясняли, что мигранты тратят десятки тысяч евро, чтобы оказаться в Беларуси, а помогают им в этом, в частности, российские и белорусские туристические агентства. За проживание в гостиницах Беларуси с мигрантов требуют сотни долларов за ночь.
Об этом сообщили в суде.
Судьи применили правило 39 регламента ЕСПЧ, которое разрешает срочные меры в ситуациях, где есть неизбежный риск причинения непоправимого ущерба. Невыполнение этих мер считают препятствием для эффективного рассмотрения жалобы.
С конца августа в ЕСПЧ обратились по меньшей мере 198 мигрантов, которые просили помочь им остаться на территории ЕС, потому что в случае депортации в Беларусь, а в некоторых случаях – в страну происхождения, их жизни будет угрожать опасность.
Более 40 исков мигранты подали по отношению к власти Польши, еще два – против Латвии и один против Литвы. В конце ноября польские чиновники говорили, что планируют депортировать в страны происхождения более 200 человек, которым удалось попасть в ЕС. Правозащитники обвиняют польские власти в игнорировании просьб мигрантов и жестоком отношении.
В августе ЕСПЧ уже призвал Польшу помочь мигрантам на границе, однако после этого власти страны вернули в Беларусь группу афганцев, которые просили о защите. Узнали об этом благодаря расследованию правозащитников.
В настоящее время Иран забирает из Беларуси своих граждан, пытавшихся попасть в ЕС. В страну уже отправили по меньшей мере два эвакуационных рейса.
Журналисты выясняли, что мигранты тратят десятки тысяч евро, чтобы оказаться в Беларуси, а помогают им в этом, в частности, российские и белорусские туристические агентства. За проживание в гостиницах Беларуси с мигрантов требуют сотни долларов за ночь.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии