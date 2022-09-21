ЕСПЧ впервые возглавит женщина – судья из Ирландии Шиофру О'Лири

19:34 19 сентября Киев, Украина





Об



О'Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года. Она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.



Судья заменит в должности исландца Роберто Спано, который начал председательствовать 18 мая 2020 года.



Стоит отметить, ирландка вступит в должность в то время, когда суд, только выйдя из пандемии, будет иметь дело с последствиями российского вторжения в Украину, которое привело к выходу россии из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.



Новым главой Европейского суда по правам человека станет ирландская судья Шиофру О'Лири. Она будет первой женщиной – главой ЕСПЧ Об сообщает пресс-служба ЕСПЧ.О'Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года. Она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.Судья заменит в должности исландца Роберто Спано, который начал председательствовать 18 мая 2020 года.Стоит отметить, ирландка вступит в должность в то время, когда суд, только выйдя из пандемии, будет иметь дело с последствиями российского вторжения в Украину, которое привело к выходу россии из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, что с 16 сентября 2022 года российская федерация перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. В марте текущего года россию исключили из Совета Европы, а потому власти страны деанонсировали конвенцию, на основании которой работает ЕСПЧ.



Суд и дальше будет рассматривать жалобы россиян, однако они должны касаться событий, произошедших до 16 сентября 2022 года. С исками по поводу событий, случившихся после этой даты, россияне в суд обращаться не смогут.