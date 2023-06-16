ЕСПЧ обязал россию выплатить Навальному 40 тысяч евро

15:30 06 июня Киев, Украина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение с требованием к россии выплатить компенсацию Алексею Навальному в размере 40 тысяч евро, в рамках дела, связанного с отказом провести расследование по его отравлению.

«Суд считает, что заявителю был причинен моральный вред в связи с нарушением статьи 2 Конвенции в ее процессуальном аспекте. Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела и проводя оценку на основе справедливости, суд присуждает заявителю 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда», — говорится в решении суда.

14 декабря 2020 года The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, где назвали имена сотрудников ФСБ, принявших участие в отравлении Навального веществом «Новичок» , которое Организация по запрещению химического оружия признала боевым токсином.

Также были опубликованы признательные показания Константина Кудрявцева, который пообщался с Алексеем Навальным (думая, что говорит с помощником главы Совбеза) и рассказал множество подробностей покушения. Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный скорой помощью, а также уточнил, что яд был нанесен на трусы, причем в зачистке следов ФСБ-шникам помогли сотрудники транспортной полиции.