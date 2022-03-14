«Если завтра война…» - Лукашенко поставит всех белорусов под ружьё

Порой указы президента Беларуси Александра Лукашенко поражают своим откровенным диктатом. Не зря среди белорусов ходят анекдоты на тему «здравствуй, 39-й год». Теперь и песни того времени впору петь: «Если завтра война…». Лукашенко захотел обучить население страны навыкам обращения со стрелковым оружием. Он предложил начать со студентов. Его слова приводит «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? (...) Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», - заявил Лукашенко в ходе посещения предприятий военно-промышленого комплекса. Кроме того, белорусский лидер задался вопросом, почему не обучить студентов «и прочих» собирать и разбирать автомат. «Чтобы умели пользоваться, и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», - добавил он.

Ранее Лукашенко поручил развивать в стране производство стрелкового оружия на случай вооруженного конфликта. Он призвал не надеяться на помощь «заморского дяди» и подчеркнул, что белорусы не собираются «кого-то побеждать», но должны нанести неприемлемый ущерб противнику, защитить себя и свои семьи.