Если рф продолжит обстрелы Украины, Молдову ждет новое отключение света

18:18 24 ноября Киев, Украина

Премьер-министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы объяснил, почему страна столкнулась с отключением электроэнергии после ракетных обстрелов россии энергообъектов Украины.



По словам премьера Андрея Спыну, последствия обстрелов 23 ноября ощущались в энергосети Молдовы сильнее, чем 15 ноября, поскольку российские войска обстреляли объекты в Одесской области, которые находятся ближе и теснее связаны с энергосетью Молдовы.



Спыну отметил, что подобные аварии могут повториться и в будущем, пока россия атакует украинскую энергосистему.

"Из-за снижения частоты тока в транспортной сети она полностью отключилась, что привело к масштабным отключениям. Был период в несколько часов, когда коллеги из Moldelectrica, кишиневских ТЭЦ , ТЭЦ в Бельцах и коллеги из Premier Energy и Fee Nord были вынуждены стабилизировать частоту и постепенно подключить все линии. Вы видели, что в некоторых регионах это продолжалось час, где-то больше", - рассказал министр.

По его словам, устранить последствия аварии мешал дождь, и мобильным группам нужно было больше времени.



Спыну отметил, что в условиях бомбардировок россией украинской инфраструктуры в будущем не исключены такие инциденты.