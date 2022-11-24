Если рф продолжит обстрелы Украины, Молдову ждет новое отключение света

Премьер-министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы объяснил, почему страна столкнулась с отключением электроэнергии после ракетных обстрелов россии энергообъектов Украины.
По словам премьера Андрея Спыну, последствия обстрелов 23 ноября ощущались в энергосети Молдовы сильнее, чем 15 ноября, поскольку российские войска обстреляли объекты в Одесской области, которые находятся ближе и теснее связаны с энергосетью Молдовы.
Спыну отметил, что подобные аварии могут повториться и в будущем, пока россия атакует украинскую энергосистему.
По словам премьера Андрея Спыну, последствия обстрелов 23 ноября ощущались в энергосети Молдовы сильнее, чем 15 ноября, поскольку российские войска обстреляли объекты в Одесской области, которые находятся ближе и теснее связаны с энергосетью Молдовы.
Спыну отметил, что подобные аварии могут повториться и в будущем, пока россия атакует украинскую энергосистему.
По его словам, устранить последствия аварии мешал дождь, и мобильным группам нужно было больше времени.
Спыну отметил, что в условиях бомбардировок россией украинской инфраструктуры в будущем не исключены такие инциденты.
Спыну отметил, что в условиях бомбардировок россией украинской инфраструктуры в будущем не исключены такие инциденты.
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