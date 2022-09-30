Если путин применит ядерное оружие, это будет считаться нападением на НАТО - Грэм

18:46 30 сентября Киев, Украина

Применение российским агрессором ядерного оружия в Украине США будет считать это как нападение на НАТО, поскольку последствия подобных действий затронут и страны Альянса.



Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе своего выступления на заседании под названием "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества", сообщает Dikgazete.

"Если путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие , мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация влияет не только на Украину, но и на всю Европу", - подчеркнул он.

По его словам, российский ядерный удар будет иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и для всего мира.