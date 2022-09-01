Если Китай вторгнется в Тайвань, мир рискует остаться без передовых микрочипов

15:43 03 августа Киев, Украина

Если Китай вторгнется на Тайвань , крупнейший производитель самых передовых в мире микрочипов TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) прекратит работу.

Об этом заявил председатель правления компании Марк Лю в интервью CNN. Он пояснил, что производство зависит от глобальных цепочек поставок, которые нарушатся в случае вмешательства Пекина.

«Никто не может контролировать TSMC силой. Если вы примените военную силу и начнете вторжение, то выведете производство из строя. Поскольку это сложное предприятие, оно зависит от постоянных контактов с внешним миром: с Европой, с Японией, с США — от материалов до химикатов, от запасных частей до инженерного программного обеспечения и диагностики», — пояснил Лю.

Так Лю прокомментировал обострение отношений между Китаем и Тайванем из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

«В войне нет победителей, проиграют все», — предупредил он.

Марк Лю сравнил потенциальный конфликт на Тайване с вторжением россии в Украину. Он отметил, что, хотя эти конфликты очень разные, экономические последствия для мира будут схожими.



По словам главы TSMC, вторжение китайских военных вызовет экономические потрясения и для Китая, и для Тайваня, и западных стран. Он напомнил, что компания продает чипы китайским производителям потребительской электроники, которым нужны услуги компании и поставка передовых компьютерных чипов.



Скотт Кеннеди, старший советник и попечитель по китайскому бизнесу и экономике в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), называет TSMC самой незаменимой компанией в мире на сегодняшний день. Мировые компании от Apple до Tesla зависят от тайваньских производителей процессоров для смартфонов и компьютеров, а также микросхем искусственного интеллекта для автономного вождения. Доминирование Тайваня в области чипов только усиливается — производители намерены увеличить свою долю на мировом рынке до 66% в этом году.



Китай, чья доля в мировом производстве полупроводников составляет 7,6%, тоже зависит от импорта. В стране производится 36% мировой электроники, и всю ее невозможно обеспечить чипами местного изготовления. Пекин поставил задачу достичь 70-процентной самообеспеченности полупроводниками к 2025 году, однако сейчас только один из шести чипов, которые используют в стране, сделан местными компаниями.



TSMC построила производство и на территории материкового Китая: у компании есть заводы в Шанхае и Нанкине. Нанкинская фабрика выпускает чипы по 28-нм и 16-нм техпроцессу — это самое сложное, что могут сделать ее китайские конкуренты. Более совершенные чипы (10 нм и меньше), необходимые для производства современной электроники, в Китай только импортируют, и Пекин зависит от тайваньского производителя: TSMC занимает 84% рынка в этом сегменте.



Действия Китая на Тайване повлияют на международное сотрудничество TSMC. Компания вместе с нидерландской фирмой ASML работает над производством передовых микрочипов. ASML, 10% персонала которой работает на острове, скорее переведет свой ключевой персонал с Тайваня, чем будет работать в условиях поглощения Китаем, написал во вторник главный экономист по Азии в исследовательской фирме Capital Economics Марк Уильямс.

«Без поддержки со стороны ASML TSMC не сможет увеличить емкость усовершенствованных чипов или создать чипы следующего поколения», — написал он.

Акции производителей микрочипов подешевели в день поездки поездки Пелоси на Тайвань. Бумаги TSMC упали на 2,4%, его тайваньских аналогов United Microelectronics и MediaTek — на 3% и 1,6% соответственно. Акции американского производителя микросхем Intel в тот же день упали на 1,5%.