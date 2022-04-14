Эскалация конфликта в Украине грозит всему миру глобальным голодом — ООН

Война в Украине ухудшила жизни 1,7 млрд человек. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Эскалация конфликта в Украине, по его словам, неизбежно приведет к обнищанию и голоду в ряде регионов планеты.
Кроме этого, война в Украине, развязанная Россией, уже значительно нарушила цепи поставок и спровоцировала резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Украина является одним из мировых экспортеров зерна, а также первым поставщиком подсолнечного масла, значительным поставщиком сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.
В Евросоюзе ранее предупредили, что человечество столкнется с продовольственным кризисом, потому что РФ и Украина — крупные экспортеры в агропромышленном секторе. В частности, прогнозируется существенное повышение цен на зерно, энергию, удобрения, металлы и тому подобное.
Согласно прогнозу МВФ, наибольший удар ожидает экономики тех государств, которые больше всего зависят от импорта из Украины и России.
Россия - это угроза для всего человечества. И главное, что её существование в таком виде, как сейчас - это угроза для будущего всего человечества.
В Евросоюзе ранее предупредили, что человечество столкнется с продовольственным кризисом, потому что РФ и Украина — крупные экспортеры в агропромышленном секторе. В частности, прогнозируется существенное повышение цен на зерно, энергию, удобрения, металлы и тому подобное.
Согласно прогнозу МВФ, наибольший удар ожидает экономики тех государств, которые больше всего зависят от импорта из Украины и России.
Россия - это угроза для всего человечества. И главное, что её существование в таком виде, как сейчас - это угроза для будущего всего человечества.
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