Эскалация конфликта в Украине грозит всему миру глобальным голодом — ООН

12:02 14 апреля Киев, Украина

Война в Украине ухудшила жизни 1,7 млрд человек. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш . Эскалация конфликта в Украине, по его словам, неизбежно приведет к обнищанию и голоду в ряде регионов планеты.

«Война в Украине может ввергнуть более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями. Единственное прочное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире — это мир», — написал генсек.

Кроме этого, война в Украине, развязанная Россией, уже значительно нарушила цепи поставок и спровоцировала резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Украина является одним из мировых экспортеров зерна, а также первым поставщиком подсолнечного масла, значительным поставщиком сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.



В Евросоюзе ранее предупредили, что человечество столкнется с продовольственным кризисом, потому что РФ и Украина — крупные экспортеры в агропромышленном секторе. В частности, прогнозируется существенное повышение цен на зерно, энергию, удобрения, металлы и тому подобное.



Согласно прогнозу МВФ, наибольший удар ожидает экономики тех государств, которые больше всего зависят от импорта из Украины и России.



Россия - это угроза для всего человечества. И главное, что её существование в таком виде, как сейчас - это угроза для будущего всего человечества.