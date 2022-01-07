Еще трое полицейских, виновных в смерти Джорджа Флойда, предстанут перед судом в этом месяце

07:46 07 Январь Киев, Украина

20 января предстанут перед судом трое бывших офицеров полиции Миннеаполиса, обвиненные в нарушении федеральных гражданских прав в связи со смертью Джорджа Флойда.



Дата судебного разбирательства была указана в четверг в протоколе судебного разбирательства, которое должно состояться в Сент-Поле. Судебные протоколы в ноябре показали, что вызовы присяжных были отправлены на эту дату, но новый документ стал первым официальным подтверждением этого.



Тоу Тао, Дж. Куенг и Томас Лейн предстанут перед судом примерно через девять месяцев после того, как Дерек Шовен был признан виновным в убийстве и непредумышленном убийстве Флойда 25 мая 2020 года.



Этой весной Тао, Куенг и Лейн предстанут перед судом по отдельным обвинениям штата в пособничестве и подстрекательстве к смерти Флойда, но федеральный суд будет проведен впервые. По федеральному делу им в целом предъявлено обвинение в лишении Флойда его прав, когда он действовал по распоряжению правительства.



Шовен был приговорен к 22,5 годам лишения свободы по приговорам штата. В прошлом месяце он признал себя виновным по одному федеральному обвинению в смерти Флойда, но еще не был осужден за это преступление. Федеральная прокуратура добивается 25-летнего тюремного заключения.